Terzo arresto per uno dei vandali del monumento alla Divisione Acqui

Nuovo arresto per il cittadino indiano 34enne, noto alla cronaca per aver danneggiato le corone del monumento alla Divisione Acqui, dopo essere stato fermato dalle Forze dell’ordine per spaccio. Ora si trova nel carcere di Montorio.

A seguito dei precedenti episodi, al giovane era stata imposta la misura cautelare del divieto di obbligo nella provincia di Verona, divieto che non ha però rispettato, visto che è stato fermato dalle pattuglie della Polizia municipale mentre si trovava nei bastioni. Da qui il nuovo arresto, il terzo nel giro di poche settimane.