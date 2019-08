Trema la terra in Trentino: scossa avvertita anche nell'area veronese

Un sisma ha fatto tremare la terra nella mattinata di giovedì, tra il Carega e il Pasubio, alle 7.36. Il terremoto, di magnitudo 3.4, ha avuto il suo epicentro a 4 chilometri da Vallarsa, in Trentino, ad una profondità di 12 chilometri.

La scossa ha interessato anche il territorio veronese, innanzitutto in Lessinia (in particolare i comuni di Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Brentino Belluno, Velo Veronese, Selva di Progno e Ferrara di Monte Baldo), ma anche nella zona dell'alto Garda, come Malcesine.