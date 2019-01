Terremoto a Ravenna, avvertito anche a Verona. Una chiamata al 118

Il terremoto più intenso degli ultimi trent'anni del Ravennate. Così è stato definito il sisma registrato poco dopo la mezzanotte di oggi, 15 gennaio, sulla costa romagnola. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.6 a undici chilometri da Ravenna ed è stata seguita da tre repliche di intensità inferiore.

Non si registrano vittime e i danni sono stati veramente lievi. Per precauzione, comunque, oggi le scuole sono chiuse.

Tanta paura in provincia di Ravenna, ma tanta anche nelle Marche e nel Nordest dove il terremoto è stato avvertito distintamente. Anche a Verona in molti lo hanno sentito e per la paura una donna ha chiamato il 118. Un'ambulanza infermierizzata ha raggiunto la cittadina veronese che però ha rifiutato il trasporto in ospedale per accertamenti.