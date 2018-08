Terrazzo, uomo si immerge nell'Adige. Salvato da due carabinieri

Mercoledì, 22 agosto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago sono intervenuti a Terrazzo, in via Brazzetto, vicino al fiume Adige. Era stato segnalato che un uomo del posto si era immerso nelle acque del fiume per togliersi la vita.

Due militari, un brigadiere ed un appuntato, si sono immersi nell'acqua per tentare il salvataggio. Per non essere trascinati via dalla corrente, i carabinieri si tenevano tra loro con le braccia e si sono portati vicino all'aspirante suicida, in un punto in cui l'acqua arrivava al bacino. I due militari, dopo una negoziazione durata 30 minuti, hanno convinto l'uomo a tornare sulla riva del fiume, salvandolo.

Su posto era anche giunta un'ambulanza che ha poi portato l'uomo salvato in ospedale per degli accertamenti.