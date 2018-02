Terrazzo: allertati dalla ditta di vigilanza, carabinieri mettono in fuga i ladri

Nella notte di oggi, 28 febbraio, verso le 3, il personale di una ditta di vigilanza privata ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un furgoncino sospetto in un campo adibito a parco fotovoltaico di Terrazzo.

I militari del nucleo operativo e radiomobile di Legnago, insieme ai colleghi di Cerea, sono immediatamente intervenuti e hanno probabilmente messo in fuga i ladri. Effettivamente, i militari hanno trovato un furgone col motore acceso e con la portiera aperta. Al suo interno sono stati trovati attrezzi da giardinaggio come decespugliatori, tagliasiepi e motoseghe. Il materiale, del valore di circa 8mila euro, è risultato rubato da un'officina vicina. E da ulteriori accertamenti hanno permesso ai militari di stabilire ulteriore merce non trovata all'interno del furgone era stata asportata.

Sono in corso le indagini a cura del Nor di Legnago.