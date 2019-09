Tenta di buttarsi dalla finestra della camera, salvata da un carabiniere

Una donna di 43 anni con disturbi psichiatrici è stata salvata la settimana scorsa dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago. La donna aveva tentato di buttarsi dalla finestra al secondo piano della villetta dove vive con i genitori, a Villa Bartolomea.

Sono stati proprio i familiari della 43enne a chiamare i soccorsi, perché la donna si era chiusa nella sua stanza da letto e ripeteva di volersi uccidere. I militari giunti alla villetta non hanno fatto in tempo a calmarla. La donna è corsa verso la finestra e sarebbe volata fuori se un appuntato non l'avesse bloccata proprio sulla finestra. Per liberarsi della presa, la 43enne ha anche morso il braccio del carabiniere, ma il militare è comunque riuscito a riportare la donna all'interno della stanza da letto.

La donna è stata poi accompagnata all'ospedale di Legnago ed è stata ricoverata in psichiatria.