Tentato omicidio ad Altavilla Vicentina, caccia all'uomo anche nel veronese

Caccia all'uomo anche nel veronese dopo il caso di tentato omicidio avvenuto ieri, 3 gennaio, verso le 17 a Tavernelle, località di Altavilla Vicentina.

Una donna di 37 anni durante un litigio è stata accoltellata in casa dal compagno che è poi scappato in auto prima dell'arrivo dei carabinieri. L'aggressore è ricercato in tutto il territorio nazionale. La donna è riuscita a salvarsi uscendo dall'abitazione e chiedendo aiuto. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 che l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma la 37enne non è in pericolo di vita.