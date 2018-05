Parona, tentato furto al cimitero. I ladri volevano portare via rame e bronzo

Un tentato furto è avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 maggio nel cimitero di Parona. A scoprirlo è stato il custode quando lo ha riaperto, ieri mattina. Ad essere colpita è stata solo un'area del camposanto, quella a destra dell'entrata. I ladri hanno rovinato circa una ventina di tombe, tentando di portarsi via vasi e pezzi di rame e bronzo. Il furto però non si è consumato e la refurtuva è stata ritrovata in un sacco nero all'interno del cimitero stesso.

Per risalire ai responsabili, come scritto da Ilaria Noro su L'Arena, il personale di Agec ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno richiesto l'intervento dei colleghi della scientifica per cercare delle tracce decisive per le indagini. Ma per i poliziotti veronesi i dubbi sono pochi, non si tratta di un atto vandalico, ma di un furto che non è stato portato a termine forse perché i malviventi sono stati disturbati.

Ieri mattina, è circolata rapidamente la voce tra coloro che hanno dei cari sepolti a Parona. E chi ha trovato la tomba di un congiunto danneggiata spera che Agec possa contribuire alle spese per la riparazione. E sempre Ilaria Noro su L'Arena ricorda che non si tratta del primo furto tentato in un cimitero veronese, anche se negli ultimi mesi i casi sembravano essere diminuiti.