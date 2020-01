Gazzo Veronese, assalto al bancomat. Ladri scappati senza bottino

Non è andato a buon fine il furto tentato nella notte tra domenica e lunedì scorsi, 19 e 20 gennaio, alla postazione Atm della piazza di Maccacari, nel territorio comunale di Gazzo Veronese. I malviventi hanno preso di mira il distributore di banconote della filiale di Cereabanca 1897, ma se ne sono andati a mani vuote.

Il tentativo di furto è stato rilevato ieri mattina da un passante che dall'esterno della stanza in cui è posizionato l'Atm ha potuto vedere attraverso la vetrata che il macchinario era stato manomesso. Dopo la segnalazione, sul posto sono giunti per i rilievi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago, insieme ai colleghi della stazione di Gazzo-Roncanova.

Ancora da stabilire l'ora in cui i ladri sono entrati in azione, ma sicuramente dopo le 3 di notte. I malviventi potrebbero avere usato dei cacciavite o dei piedi di porco per scardinare la parte superiore dell'Atm. Però, la cassaforte contenente il denaro era nella parte inferiore, la quale non è stata toccata. Nessuna banconota, dunque, è stata asportata. Lo sportello però è stato gravemente danneggiato.