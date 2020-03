Scoperto mentre ruba vestiti lasciati in un'auto, arrestato dalla polizia

Questa notte, 14 marzo, intorno all'1.40, gli agenti di polizia di Verona hanno sorpreso un cittadino nordafricano, senza fissa dimora, che scappava alla vista dell'auto della polizia con una grossa busta contenente alcuni capi di abbigliamento.

Le iniziali del nome dello straniero sono E.A.. L'uomo era stato segnalato alla centrale operativa della questura da un cittadino che, dalla sua finestra, lo aveva visto introdursi in un'auto e rovistare al suo interno.

Gli agenti accorsi sul posto hanno intercettato E.A. a 10 metri di distanza dalla vettura che non presentava segni di forzature o danneggiamenti, ma era aperta e al suo interno c'era molto disordine.

L'uomo, arrestato per tentato furto su auto in sosta, è stato condotto in questura per i successivi controlli. E la parte lesa, contattata telefonicamente dagli agenti, dopo aver effettuato un controllo dell'auto e verificata la mancanza degli abiti, si è recata in questura dove ha sporto regolare denuncia. La merce rubata è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario.

Il cittadino straniero è stato inoltre denunciato perché non aveva rispettato le limitazioni legate all'emergenza coronavirus, essendo stato trovato in strada senza una valida giustificazione.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto l'obbligo di firma per E.A..