Provano ad assaltare bancomat a Casaleone, scappano prima del botto

Tentato furto nella notte tra ieri e oggi, 10 e 11 ottobre, a Casaleone. Un gruppo di malviventi ha cercato di far saltare in aria il bancomat dell'istituto di credito Cereabanca 1897, in piazza della Vittoria. Lo scopo, ovviamente, era quello di scappare con i soldi contenuti nel bancomat, ma non è stato raggiunto. I ladri avevano anche rotto parte della vetrata della banca per rendere più rapida l'operazione del recupero del contante dopo l'esplosione, ma qualcosa non è andato come da loro pianificato. Non c'è stata, infatti, nessuna esplosione e la banda è scappata in macchina.

Sul luogo del tentato furto si sono recati i carabinieri, alla ricerca di indizi che possano aiutarli ad identificare i componenti della banda.