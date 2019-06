Si riempie lo zaino di liquori e scappa senza pagarli, arrestato dalla polizia

Ieri pomeriggio, 21 giugno, un trentenne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Verona, con l'accusa di tentata rapina impropria.

L'arresto è stato effettuato in vicolo Volto San Luca dove, intorno alle 15.30, gli operatori sono intervenuti a seguito di segnalazione giunta alla centrale operativa della questura.

Secondo le dichiarazioni rese dal responsabile e dagli addetti alla vigilanza del supermercato Eurospar di via Manin, lo straniero si era introdotto poco prima nel supermercato, attirando l'attenzione dell'addetto alla vigilanza che lo ha scoperto mentre riempiva frettolosamente il proprio zaino con liquori di vario tipo.

Dopo aver prelevato altra merce, lo straniero ha pagato solo una bottiglia d'acqua ad una cassa self-service. Fermato dall'addetto alla vigilanza, il trentenne ha aperto la bottiglia e ne ha rovesciato il contenuto in direzione del direttore. L'uomo si è poi scagliato sempre contro il direttore del supermercato e si è dato alla fuga, vedendo che sul posto erano già giunte le volanti.

Gli agenti di polizia, dopo pochi minuti, hanno intercettato il fuggitivo. Si era nascosto dietro a un'auto parcheggiata in via dei Mutilati e lo hanno bloccato definitivamente in via Volto San Luca.

Il cittadino marocchino è stato accompagnato in questura, dove ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che l'uomo doveva rispettare un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura di Verona e questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e ad una multa di 220 euro.