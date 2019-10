Armati di taglierino, tentano rapina al Banco Bpm di Dossobuono

Questo pomeriggio, 10 ottobre, intorno alle 16, i carabinieri di Villafranca, supportati dai colleghi della radiomobile di Verona, sono intervenuti alla filiale del Banco Bpm di Dossobuono, in via Cavour, a seguito di una tentata rapina.

I rapinatori erano tre, due a volto scoperto ed uno travisato da un cappello e sono entrati in azione prima della chiusura della banca. Avrebbero minacciato con un taglierino il cassiere, per farsi consegnare il denaro presente allo sportello. La resistenza dell'impiegato e il fatto che la cassa temporizzata fosse chiusa hanno fatto desistere i malviventi, che sono poi scappati a mani vuote dileguandosi a piedi per le vie limitrofe.

Gli investigatori stanno già visionando le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona per poter ricostruire il percorso effettuato e rintracciare gli autori del reato.