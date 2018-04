Minacciano imprenditore per estorcergli denaro. Arrestati due veronesi

Avrebbero tentato di estorcere denaro ad un imprenditore di Marostica, minacciando lui e la sua famiglia, ma proprio nel momento in cui avrebbe dovuto esserci lo scambio di denaro sono intervenuti i carabinieri della stazione vicentina che li hanno tratti in arresto. Sono due cittadini residenti nel veronese, un 29enne di Cologna Veneta e un 41enne di Arcole. Il primo dovrà rispondere di tentata estorsione in concorso, mentre per il secondo c'è anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La storia, raccontata da Francesca Cavedagna su L'Arena, comincia lo scorso 13 marzo, quando la vittima viene bloccata da un gruppo di tre persone, tra cui i due arrestati. I tre gli chiedono 20mila euro per un debito che l'imprenditore avrebbe dovuto pagare ad un creditore. Il vicentino però non dispone di quella cifra, anzi risponde che la sua azienda è fallita proprio per colpa di un credito non pagato da un suo debitore. La risposta sembra quietare gli estorsori che nel giro di qualche giorno si rifanno vivi e chiedono mille euro. La vittima finge di accettare, ma in realtà contatta i carabinieri e con i militari tende una trappola ai malviventi.

Gli arresti sono avvenuti tra il giovedì e il venerdì prima di Pasqua. Giovedì la vittima ha incontrato il 29enne mentre il 41enne faceva il palo. L'operazione dei militari è scattata quando il 41enne ha incominciato a capito di essere osservato. I carabinieri hanno cercato di immobilizzarlo e di bloccarlo prima che potesse avvisare il complice. L'uomo ha fatto una forte resistenza all'arresto, cercando pure di prendere le armi dei carabinieri. Il 41enne è stato ammanettato, ma è riuscito a dare l'allarme. Il complice è così riuscito a scappare, ma nel giro di 24 ore è stato ritrovato sempre nel vicentino e arrestato