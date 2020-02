Accusati di aver pilotato una gara d'appalto, condannati 3 dirigenti Ulss

Dopo la sentenza negativa della giustizia civile, sono arrivate le condanne anche nell'ambito penale.

Nel maggio 2016, tre medici e dirigenti dell'allora Ulss 20 furono arrestati con l'accusa di tentata concussione e turbativa d'asta. In quasi quattro anni, si è giunti alla prima sentenza per i tre ed è una sentenza di condanna. Giovanni Serpelloni, Maurizio Gomma e Oliviero Bosco sono stati giudicati colpevoli dei reati a loro imputati. Serpelloni è stato condannato a sette anni e sei mesi di carcere e a versare 20mila euro di provvisionale alla Ulss per cui lavora. Gomma è stato condannato a sei anni e sei mesi, Bosco a quattro anni e quattro mesi, come riportato dal Corriere di Verona.

Insieme ai tre medici, erano imputati anche tre manager di aziende privati, i quali non hanno ricevuto nessuna pena.

In sostanza, i tre condannati avrebbero pilotato la gara d'appalto con cui trovare un nuovo gestore per il software usato dal Servizio Dipendenze (SerD). A causa di questa accusa, Serpelloni era stato anche licenziato dall'Ulss, venendo poi reintegrato grazie ad una decisione presa dal Tribunale del Lavoro.

Insoddisfatti per la sentenza i legali dei tre medici, i quali hanno annunciato che la impugneranno in appello.