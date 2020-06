Nuovi temporali e allagamenti a Verona e Villafranca: si rimettono al lavoro i pompieri

Come previsto da Arpav, l'instabilità meteorologica che nel fine settimana si è abbattuta sul Veronese non si è esaurita. Nuove precipitazioni sono cadute in città e provincia nel pomeriggio di lunedì, costringendo ancora una volta i vigili del fuoco ad intervenire con alcune squadre, questa volta a Verona e Villafranca.

Come sabato, in città sono stati registrati problemi nella zona di Porta Borsari, Porto San Pancrazio e Veronetta, dove sono stati segnalati allagamenti nelle strade, che hanno causato numerosi disagi al traffico anche per gli automobilisti che si trovavano ad affrontare i sottopassi di Santa Lucia e viale Piave. La fase più intensa del temporale è durata poco più di un'ora, ma ha provocato problemi anche nella zona sud del capoluogo.

La forte pioggia questa volta si è poi abbattuta con violenza su Villafranca, dove l'acqua è entrata in alcuni uffici e attività situati al piano terra, invadendo anche la biblioteca e il parcheggio sotterraneo vicino.