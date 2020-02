Coronavirus, anche al "Catullo" la nuova telecamera termica contro il contagio

Sunell Italia annuncia l’installazione delle prime telecamere termiche di ultima generazione Body Temp SN-T5 negli aeroporti italiani per contrastare il contagio da "nuovo coronavirus". Questa tecnologia sarebbe infatti «l’unica in grado di garantire un’effettiva verifica della corretta temperatura corporea e la sicurezza del rilevamento», garantendo così «il riconoscimento automatico della persona ammalata, senza il rischio dell’intervento decisionale umano».

La soluzione, secondo quanto si apprende da una nota di Sunell Italia, «non opera sulla singola persona, ma rileverebbe la temperatura su gruppi fino a 16 persone contemporaneamente evitando la formazione di code e imbuti». Gli individui segnalati verrebbero quindi identificati sull' ipad dell'operatore con un colore. La prima installazione aeroportuale è stata ultimata in questi giorni a Roma Fiumicino. Seguiranno Venezia, Firenze, Pisa, Bologna, Catania, Palermo, Verona, Trieste, Treviso, Brescia, Lamezia Terme, Napoli e altri aeroporti.

«Abbiamo richieste anche fuori dall’ambito aeroportuale, - Dichiara il direttore commerciale Massimo Pagani - da strutture e grandi aziende private e pubbliche, specialmente dopo i recentissimi casi di contagio in Lombardia, Veneto, Piemonte etc’. Body Temp SN-T5 è stata progettata proprio per il rilevamento della temperatura corporea mentre gli altri apparecchi sul mercato sono nati con funzione antincendio e poi adattati, quindi presentano funzionalità non idonee allo scopo della rilevazione della febbre e della sicurezza del dato».

«La Body Temp SN-T5, detta Panda, è stata realizzata da Sunell in seguito alla Sars. - spiega il General Manager Dott. Paolo Cardillo - Questo perché Sunell non progetta nuovi prodotti solo per profitto, ma pensando anche all’utilità sociale, al benessere e all’etica. Attualmente, la Body Temp SN-T5 è già in uso nel Far East, in Russia e in India, in scuole e centri pubblici».