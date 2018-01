Sicurezza, installata una telecamera nel parco giochi di via Cesare Abba

Da oggi, 16 gennaio, il parco giochi in via Cesare Abba è dotato di una telecamera di videosorveglianza per la sicurezza dell'area, a tutela dei bambini e dei ragazzi che lo frequentano. La telecamera è stata installata da Agsm su richiesta del Comune e risponde alle esigenze dei residenti e dei genitori del quartiere che, da anni, lamentavano la scarsa sicurezza della zona.

L'iniziativa trova origine nella mozione presentata dal consigliere comunale Paola Bressan il 10 ottobre 2016, quando era consigliere della seconda circoscrizione. La mozione chiedeva proprio all'amministrazione comunale di dotare l'area verde di via Abba di telecamere per garantirne maggiore sicurezza e decoro. Richiesta esaudita.

La scelta della precedente giunta fu quella di potenziare i controlli della polizia municipale, soluzione che però non ha portato i risultati sperati dai cittadini - ha dichiarato l'assessore alla sicurezza Daniele Polato - La nuova telecamera permetterà di monitorare i giardini e chi li frequenta 24 ore su 24, con interventi immediati e puntuali qualora arrivassero segnalazioni o richieste di intervento. Questa è la 51esima telecamera di videosorveglianza installata dal Comune per garantire il decoro delle aree pubbliche, a cui si aggiungono le 120 per la sicurezza, le 83 per il controllo del traffico e le 45 per i varchi Ztl. Stiamo lavorando per metterle tutte a sistema, con un progetto pilota per dotarle di software all'avanguardia, con sensori che percepiscono suoni e movimenti, e collegarle ad un'unica centrale visibile alle forze dell'ordine locali. Nel frattempo proseguiamo il lavoro di sintesi e coordinamento con Agsm, per intervenire in modo efficiente dove necessario.

Insieme a Daniele Polato, hanno preso parte alla presentazione anche il presidente di Agsm Michele Croce e la consigliera Paola Bressan.

La mozione del 2016 dava voce alle legittima preoccupazione dei genitori dei ragazzi che frequentano il parco giochi di via Abba - ha detto Bressan - un’area attrezzata per bambini piccoli ma anche per adolescenti, grazie alla presenza del campo da calcetto. Ringrazio l'amministrazione per l’attenzione dimostrata.

Presenti al sopralluogo anche il vicepresidente di Agsm Mirco Caliari e i consiglieri comunali Daniele Perbellini e Nicolò Sesso.