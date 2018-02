Tav e campagna elettorale, incontro del M5S al santuario del Frassino

La campagna elettore per le elezioni politiche del 4 marzo si gioca numerosi campi e uno di questi è l'Alta Velocità. Ancora non si vede la fine dell'iter progettuale della linea Brescia-Verona e senza i progetti approvati i cantieri sono fermi. I candidati del Partito Democratico continuano a difendere la Tav dagli attacchi di chi lo ritiene un'opera inutile e dannosa. Tra i contrari all'Alta Velocità ci sono i 5 Stelle che proprio su questo tempo hanno organizzato un incontro aperto a tutti per domani 22 febbraio alle 20.30 al santuario del Frassino di Peschiera del Garda. All'incontro interverranno Erasmo Venosi, ex vicepresidente della commissione per l'autorizzazione integrata ambientale, Francesca Businarolo e Ferdinando Alberti, parlamentari del M5S e padre Giovanni Di Maria, rettore del santuario.

E anche il comitato Cittadini contro il disastro Tav ha ribadito i punti critici della Tav e in particolare di quella che da Brescia arriverà in Veneto.