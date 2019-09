Lotta allo spaccio e al degrado, la nuova task force della polizia funziona. Aspettando Pico

Una task force di 10 agenti scelti, dedicata esclusivamente al controllo del territorio, 24 ore su 24, per contrastare lo spaccio di droga, l’abusivismo e il degrado. È "Quartieri sicuri" l’ultima novità della polizia locale di Verona a favore della sicurezza cittadina, con un gruppo di agenti in azione sul centro storico come nei quartieri, in virtù anche delle segnalazioni che arrivano dai cittadini e che permettono interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.

Significativi i risultati delle prime due settimane di attività, che si è concentrata nelle zone più sensibili della città tra cui Veronetta, Borgo Venezia, Santa Lucia, Golosine, Zai. I numeri: tre gli arresti (di cui due per spaccio di droga a carico di un nigeriano sorpreso in via Luzzati e di cittadino gambiano ai bastioni); sono stati inoltre sequestrati quasi 60 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, marjiuana, hashish, mentre sono 549 i pezzi di materiale rinvenuto (ombrelli, poncho, lucine ecc) e 83 i sequestri amministrativi di oggetti venduti abusivamente in occasione dei concerti (aste per selfie, fascette concerto). Ben 123 le persone identificate e 54 i daspo urbani, mentre sono 44 i verbali di violazione al regolamento di polizia urbana.

Sono poi 6 i soggetti fotosegnalati e 12 le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, di cui 3 minori. È stato inoltre fatto un verbale per ubriachezza molesta ed è stato notificato un decreto di allontanamento. Tra le varie attività, è stato svolo anche un controllo ad un edificio abbandonato in via Silvestrini e due esercizi pubblici sono stati controllati in via XX Settembre e in via Golosine.

L’attività della nuova task force è stata illustrata dal sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore alla Sicurezza Daniele Polato e al comandante della oolizia locale Luigi Altamura. «È la prima volta che viene attivata una squadra speciale di agenti dedicata ad un servizio specifico - ha spiegato il sindaco Sboarina - ma i risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Gli agenti lavorano sia in divisa che in borghese, di giorno e di notte, con massima attenzione anche ai quartieri e alle zone più sensibili. Fondamentali restano le segnalazioni dei cittadini, che permettono di intervenire immediatamente e soprattutto di risolvere sul nascere situazioni critiche».

«Un’attività che non sostituisce quella che gli agenti della polizia locale svolgono quotidianamente, ma che si aggiunge. - ha affermato a sua volta l'Ass. alla Sicurezza Daniele Polato - L’obiettivo è eliminare la microcriminalità da tutto il territorio comunale e ciò si ottiene solo con un controllo costante e continuo. Abbiamo portato a zero l’attività di bagarinaggio durante la stagione lirica, così come abbiamo restituito ai residenti alcune aree o spazi verdi mal frequentati. Massima attenzione è rivolta ai giovani e al contrasto dello spaccio di droga fuori dalle scuole».

A tal proposito, il comandante Altamura ha infine ricordato che «è in arrivo Pico, il cane antidroga formato in un centro si addestramento specializzato a Milano e che andrà a supportare l’attività degli agenti. Da quando è stato emesso il decreto ministeriale, nel febbraio dell’anno scorso, con 600 Daspo urbani siamo la seconda città d’Italia per questo tipo di provvedimenti. Stiamo lavorando anche su altri filoni, tra cui la somministrazione di alcol ai minori. Sono quasi una decina i locali del centro già attenzionati». In chiusura il comandante ha ricordato che nei primi mesi dell’anno saranno in servizio i 49 nuovi agenti che supereranno il concorso. Si sono concluse le prove di idoneità fisica, l’8 ottobre si terrà la prova scritta per i 520 candidati ammessi.