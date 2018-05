Tedesco smascherato da Giano2: montava sull'auto delle targhe irregolari

Grazie alla banca-dati Giano2 la Polizia municipale ha individuato un cittadino tedesco che viaggiava su un’auto con targhe non valide.

La macchina, che riportava targa tedesca, era parcheggiata in corso Porta Nuova in divieto di sosta e per questo era stata rimossa dagli agenti. Ai controlli con Giano l’auto non è però risultata immatricolata in Germania, oltre a presentare una targa con anomale abrasioni sul logo della regione di immatricolazione.

Una volta che il cittadino tedesco si è recato alla ditta di rimozioni per ritirare l'auto, gli agenti hanno contesto il fatto e, con successivi controlli, hanno trovato nel portabagagli le targhe legittime del veicolo.

All’uomo è stata contestata la circolazione con targhe irregolari e la mancanza di copertura assicurativa. Sospesa pertanto la circolazione con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Sono in corso accertamenti sulla società tedesca proprietaria dell’auto che ha una sede a Milano, città in cui il veicolo con le targhe non valide potrebbe aver commesso ulteriori violazioni al codice della strada, così come in ambito autostradale.