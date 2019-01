Taglia le orecchie al suo cane, veronese denunciato per maltrattamenti

Un veronese di 37 anni è stato denunciato per maltrattamenti di animale e falsità materiale alla mostra internazionale canina di Padova. L'uomo avrebbe tagliato le orecchie al suo cane di razza Amstaff non per scopo terapeutico.

A denunciare il 37enne sono stati i carabinieri padovani che lo hanno fermato mentre passeggiava con l'animale, come riportato da PadovaOggi. La denuncia per maltrattamenti è dovuta alla conchectomia, termine tecnico usato per descrivere la pratica del taglio delle orecchie dei cani. Mentre la denuncia per falsità materiale è scattata quando l'uomo ha mostrato ai carabinieri il certificato di un veterinario che avrebbe autorizzato il taglio delle orecchie. Il veterinario, però, era del tutto ignaro di questa certificazione.