Sfonda la vetrata della tabaccheria col tombino: messo in fuga dall'allarme

Ha abbattuto la vetrata per svaligiare l'attività, ma il sistema d'allarme lo ha costretto a scappare a mani vuote.

Erano le 6.30 di mercoledì mattina, quando un uomo alto circa 1 metro e 80, magro e con un cappuccio in testa, ha utilizzato un copritombino in ghisa per sfondare la vetrata della tabaccheria situata al civico 58 di corso Porta Nuova, a Verona. Così facendo però, il malvivente ha attivato il dispositivo messo a protezione dell'esercizio, che lo ha costretto ad allontanarsi senza essere riuscito a mettere le mani sul bottino.

Sul posto si sono dirette le Volanti della Questura di Verona, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della banca vicina e annotato il racconto di un testimone, che non ha saputo fornire però la possibile etnia del malintenzionato.