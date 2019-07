Stroncata da una malattia durante una vacanza: 17enne muore in Grecia

Sono da chiarire le cause che hanno portato alla morte Swami Codognola, la 17enne veronese che si è spenta durante una vacanza in Grecia, a Naxos, dopo aver accusato un malore.

Come riporta TgVerona, la giovane figlia dell'ex portiere del Chievo Paolo Codognola, alcuni giorni fa avrebbe accusato i primi sintomi, arrivati forse dopo una puntuta di insetto o di qualche specie ittica. L'aggravarsi delle sue condizioni avrebbe spinto la madre a portarla all'ospedale locale, ma la situazione si sarebbe fatta via via sempre più grave e i medici a quel punto avrebbero deciso di trasferirla nella capitale. Neppure il personale di Atene sarebbero però riuscito a curarla: Swami allora sarebbe entrata in coma, prima di morire.

Sui social sono stati numerosi i messaggi di cordoglio, tra i quali quello dell'ASD Pallavolo Antares.

Oggi tutta la ASD pallavolo Antares piange una sua ex atleta che non c'è più.

Ieri è mancata improvvisamente, durante una vacanza in Grecia, Swami Codognola, 2002, che ha fatto parte delle nostre Under14 e U16. Poi, gli studi classici al Maffei l'hanno convinta a dedicarsi esclusivamente a quelli.

Noi vogliamo ricordarla in palestra, sorridente mentre schiaccia un pallone.

Alla famiglia di Swami le più sentite condoglianze di tutta ASD Pallavolo Antares Verona.

Anche il Chievo Verona ha voluto unirsi al dolore di familiari e amici.