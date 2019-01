Sversamento di olio a Verona dalle Cartiere Fedrigoni nel canale Giuliari

Il Dipartimento Provinciale Arpav di Verona, nella mattinata del 7 gennaio, è stato allertato dai vigili del fuoco per la presenza di sostanze oleose nel canale Giuliari.

Sulla base delle informazioni raccolte dai gestori di impianti idroelettrici insistenti sul corso d’acqua e dal sopralluogo eseguito, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ha potuto identificare la perdita nello scarico del depuratore delle Cartiere Fedrigoni. La causa dello sversamento è da attribuire ad uno sversamento accidentale di olio lubrificante da una linea di produzione precedentemente oggetto di intervento di manutenzione.

«Il personale della cartiera si è attivato per l’intercettazione della perdita, l’interruzione delle linee di produzione, la pulizia delle linee di raccolta reflui e il confinamento dello scarico mediante panne assorbenti posizionate sul canale Camuzzoni immediatamente a valle dello scarico», recita la nota Arpav. «Contestualmente, personale del Comando dei vigili del fuoco si è attivato per il contenimento delle sostanze oleose dapprima presso lo sbarramento di Santa Caterina e successivamente presso l’impianto Enel di Sorio in comune di Zevio».