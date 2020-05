Svastiche e scritte xenofobe a Villafranca di Verona: «Crocifiggiamo i musulmani»

Non vanno purtroppo in quarantena la stupidità e il razzismo. Nella mattinata di oggi, venerdì 1 maggio, in piazza IV Novembre e in un parcheggio a Villafranca di Verona sono comparse delle scritte xenofobe, oltre a delle svastiche disegnate sui muri con dello spray rosso.

Il contenuto delle scritte è quantomai eloquente: «Crocifiggiamo i musulmani». Da evidenziare come chi ha compiuto il gesto abbia "sbagliato" nel disegnare le svastiche, dipingendole a rovescio. Una magra figura nella già becera sua comparsata.

Nell'area sono presenti le telecamere di videosorveglianza e i filmati dovrebero risultare utili ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda per provare ad identificare i responsabili del gesto.