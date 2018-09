Svastica sulla porta dell'Arcigay Verona, la risposta è un concorso creativo per coprirla

"Copri la Svastika" è lo slogan del Concorso Creativo Antifascista lanciato da Arcigay Verona Pianeta Milk per coprire una piccola ma ben visibile svastica fatta da ignoti con un pennarello nero, sulla porta d'ingresso della sede dell'associazione in Via Scuderlando, 137 in Borgo Roma una decina di giorni fa.

Non è la prima volta che accade, in passato, sempre presso la sede dell'associazione sono stati recapitati volantini con messaggi intimidatori ed insulti, adesivi di gruppi di estrema destra, ma mai un’imbrattamento così esplicito. Chi ha compiuto il gesto, ha prima rimosso la targa con il logo dell'associazione e poi imbrattato la porta con il noto simbolo riconducibile all'ideologia nazista.

«Dopo un dibattito interno tra soci, attivisti e volontari - spiegano i componenti dell'Arcigay Verona Pianeta Milk - su che fare di quella piccola svastica nera, segnalata comunque alla Digos, abbiamo pensato di lanciare un Piccolo Concorso Creativo Antifascista».

L'invito di Arcigay Verona, rivolto a tutti i «creativi e designer, nello stile che desiderano, grafico, fotografico, disegnato/dipinto, collage o altro», è dunque quello di «realizzare opere e lavori da inviare via mail, purchè realizzati in uno spazio di 16×16 cm». «I lavori - spiegano i referenti di Arcigay Verona Pianeta Milk - andranno a coprire periodicamente la svastica sulla porta, attaccati all’interno dei locali del centro e pubblicati sul nostro sito ufficiale».

Informazioni per partecipare al concorso:

I lavori vanno inviati in formato immagine JPG (Buona/media risoluzione) o in PDF, all'indirizzo mail: antifa@arcigayverona.org

Oppure via posta all’indirizzo: Pianeta Milk Verona Lgbt* Center – Via Scuderlando, 137 – 37135 Verona.

Con i lavori vanno indicati: Nome, Cognome, città, età, professione e se si è attivisti di qualche associazione, movimento/gruppo/collettivo e/o partito (queste informazioni se richiesto non verranno pubblicate).