Svaligiato il furgone di artisti di strada: lanciato un appello su Facebook

Questa sera a Verona ci hanno aperto il furgone e hanno rubato tutto: casse audio, mixer, microfoni, baule dello spettacolo con clave, scarpette, trucchi, iPod, cavi, cupstein, vestiti... e poi mutande, doccia solare, zaini e valigie....praticamente tutto! Domani in qualche modo saremo già in pista a Mondovì ma per proseguire la stagione dobbiamo ricomprare ogni cosa...tranne una! Ci possono rubare tutto ma non la voglia di divertirci e divertire.