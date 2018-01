Nuovo supermercato al Saval, l'assessore Segala: "Non possiamo intervenire"

Così l'assessore alla pianificazione urbanistica del Comune di Verona Ilaria Segala risponde alle polemiche del Partito Democratico sul progetto che porterà alla costruzione di un nuovo supermercato in via Emo al Saval.

Il progetto originario prevedeva una superficie edificabile di 1.200 metri quadrati, passati a poco più di 1.260 per attuazione del Piano Casa - ha spiegato l'assessore - una variazione che non incide sull'ampiezza dell'edifico ma riguarda la realizzazione di alcune tettoie a copertura di rampe di scale e spazi per il carico-scarico. L'iter amministrativo si è concluso il 6 marzo 2017 con l'approvazione del provvedimento da parte della giunta Tosi. Stiamo valutando la sostenibilità di molti nuovi insediamenti commerciali su cui il Comune è chiamato a pronunciarsi, ma vogliamo decidere in un'ottica di sviluppo urbano complessivo. Diversamente, su progetti già approvati e con diritti acquisiti, non possiamo intervenire. Al fine di evitare allarmismi tra i cittadini ed evitare polemiche inutili sto programmando una serie di incontri in ciascuna circoscrizione per un esame urbanistico quartiere per quartiere.