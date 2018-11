Scaglia la refurtiva contro gli addetti alla sicurezza, ma finisce in manette

Scoperto con la refurtiva addosso, avrebbe ingaggiato una colluttazione per cercare di scappare ma alla fine è finito in manette. Era la sera di giovedì 1° settembre, quando i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villafranca di Verona hanno tratto in arresto un cittadino di origine marocchina, perché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.

Il giovane, classe 1995, è stato fermato nel supermercato IperTosano di Bovolone dagli addetti alla sicurezza, dopo essere stato sorpreso con alcuni articoli nascosti sulla propria persona. A quel punto è partita la chiamata all'Arma, ma il ladruncolo, vistosi scoperto, ha dato vita ad un parapiglia per provare a scappare, scaraventando la merce contro il personale del negozio. Al loro arrivo i militari hanno bloccato il nordafricano e restituito la refurtiva ai legittimi proprietari. Portato nella caserma di Villafranca per gli atti di rito e dichiarato in stato di arresto, il ladro è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.