La dea bendata torna a baciare Verona: centrato un "5" da capogiro al SuperEnalotto

Non ci sono 6 né 5+1 ma l’ultimo concorso del SuperEnalotto ha regalato un “5” da 175.682,71 euro. La fortunatissima vincita, secondo quanto si apprende da Agimeg, è stata realizzata proprio a Verona presso il punto vendita Tabaccheria Riv N 37 situato in Corso Porta Nuova 58 tramite Schedina 2 Pannelli.

Centrato anche un “4 Stella” da 33.371,00 euro. Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 291.214 vincite con punti “2” (da 5,74 euro ciascuna) e 12.905 vincite immediate da 25,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 90,9 milioni di euro.