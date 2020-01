Dice per scherzo ad un'amica di volersi uccidere e finisce denunciata

Uno scherzo che si è concluso con una denuncia per procurato allarme a carico di una 30enne cubana che vive a Vicenza. Il fatto, raccontato da VicenzaToday, è capitato ieri mattina, 30 gennaio, nel capoluogo berico, vicino a piazza San Lorenzo.

La donna aveva inviato dei messaggi seri e preoccupanti ad una sua amica veronese, dichiarando l'intenzione di volersi uccidere con il gas nel proprio appartamento. L'amica, terrorizzata dai messaggi ricevuti, ha chiamato la polizia, indicando al telefono l'abitazione della 30enne.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della squadra volante, insieme ai sanitari del 118. La cubana avrebbe aperto la porta della sua abitazione con il viso assonnato e con l'alito che sapeva di alcol. La donna ha risposto alle domande degli agenti, dicendo di stare bene e di non aver bisogno di aiuto. E quando le è stata chiesta una spiegazione per i messaggi inviati all'amica veronese, la 30enne ha detto che si era trattato solo di uno scherzo. Uno scherzo che le è costato una denuncia.