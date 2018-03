Tenta il suicidio con un mix di farmaci: 17enne salvato da Polizia e pompieri

Dopo aver assunto un mix di farmaci, si era barricato in casa con l'intenzione di suicidarsi, ma la Polizia di Stato e i vigili del fuoco hanno abbattuto la porta e lo hanno salvato.

È quanto accaduto nella serata di domenica in via Foroni a Verona, nella zona di Porta Nuova, dove un ragazzo di 17 anni si è chiuso nella propria stanza, bloccandone l'ingresso con un pesante armadio.

Allarmato dalla situazione e dallo stato precario di salute del figlio, intorno alle 19 il padre ha contattato la Centrale Operativa della Questura di Verona, raccontando quanto stava accadendo. Gli agenti della Squadra Volanti si sono così precipitati presso l'abitazione e, dopo aver constatato la gravità della situazione, hanno subito contattato i vigili del fuoco e il 118. In attesa dei rinforzi, i poliziotti hanno continuato a comunicare con il 17enne, così da distrarlo dai propri intenti suicidi.

Una volta riusciti ad entrare nella stanza, gli operatori si sono trovati davanti il giovane, in evidente stato di alterazione, con due spranghe di ferro tra le mani: ci è voluta una lunga attività di mediazione da parte delle forze dell'ordine per convincerlo definitivamente a desistere.

Trasportato poi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgo Trento, il giovane è stato ricoverato per essere sottoposto alle cure del caso.