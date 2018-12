Tragedia sul lago di Garda: un sub perde la vita durante un'immersione

Un altro dramma si è consumato nelle acque del Garda: nella mattinata di domenica, un uomo ha perso la vita durante un'immersione.

Secondo quanto riporta BresciaToday, il sub era in compagnia di altre due persone, con le quali si è tuffato nel lago tra Toscolano Maderno e Gargnano: lui però non è più riemerso e poco prima delle 9 i suoi compagni hanno dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera e i volontari del Garda, i quali sono riusciti a rintracciare il corpo e dato il via alle operazioni di recupero.