Sub veronese muore durante un'immersione nel Garda a Torri del Benaco

Un sub veronese è morto durante un'immersione questa mattina, 29 settembre, intorno alle 10, nelle acque del lago di Garda di fronte a Torri del Benaco. Tutte da chiarire le cause del decesso, avvenuto mentre il sub era in acqua insieme ad un famigliare. Il suo corpo è stato subito recuperato, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo a terra.

Sul posto 118, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e uomini della guardia costiera del Garda.