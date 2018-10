Tenta d'infrangere record immersione a oltre 300 metri nel lago di Garda: disperso

Da ieri sera sono scattate le ricerche di un sub polacco nell'area dell'alto Garda. Al largo di Limone, Comune della costa bresciana, l'uomo aveva nel pomeriggio tentato di battere il record d'immersione con bombola, scendendo ad una profondità di circa 330 metri. Il sub non è però riemerso e di lui al momento si sono perse le tracce, con i vigili del fuoco che anche questa mattina stanno prodigando i loro sforzi per trovarlo.

Lo scorso anno in estate, sempre sul lago di Garda nella zona di Tremosine antistante a Brenzone, un altro sub polacco, Waclw Lejko, rimase vittima durante un tentativo simile d'infrangere un record in immersione.