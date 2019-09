La denuncia di una giovane veronese: violentata in un campo. Nei guai due ragazzi

Due giovani ventenni sono stati arrestati dopo che il gip, nelle scorse ore, ha emesso un'ordinanza nei loro confronti, in riferimento alla denuncia presentata da una giovane veronese che sarebbe stata violentata la notte dello scorso 19 giugno. Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, la ragazza sarebbe stata invitata da un amico, un 20enne veronese, a trascorrere la serata insieme, ma all'appuntamento si sarebbe presentato anche un altro ragazzo, originario di Padova e con un passato burrascoso.

Stando alla denuncia presentata dalla giovane ai carabinieri, nell'immediato dell'episodio, l'auto sulla quale era salita insieme ai due ragazzi si sarebbe ben presto inoltrata in un campo in mezzo al nulla. Tra le urla della ragazza, il giovane padovano l'avrebbe a quel punto fatta scendere dal veicolo per poi abusarne, mentre l'altro ragazzo sarebbe rimasto impassibile a bordo dell'automobile.

Ad interrompere la violenza sarebbe stato il casuale sopraggiungere di un'altra vettura, il cui conducente di fronte alla scena avrebbe prontamente chiamato i carabinieri. Dinanzi alla denuncia presentata dalla ragazza, i due accusati avrebbero respinto ogni accusa, sostenendo che sarebbe stata la giovane a chiedere di appartarsi con loro e negando inoltre anche di aver avuto alcun contatto. Circostanze che contrasterebbero con quanto riferito invece dalla ragazza, la cui testimonianza è stata giudicata attendibile e priva di contraddizioni. Nei confronti dei due giovani è stata quindi emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in attesa che nei prossimi giorni si svolga l'interrogatorio di garanzia.