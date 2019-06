Violenza sessuale di gruppo su di una 21enne della Bassa Veronese

Una ragazza di 21 anni della Bassa Veronese si è presentata all'alba di domenica, 23 giugno, all'ospedale di Legnago. La giovane ha raccontato di essere stata violentata da un gruppo di ragazzi dopo una serata passata nella discoteca Mascara di Mantova.

La Gazzetta di Mantova ha riportato i primi dettagli che sono trapelati dall'indagine dei carabinieri e le parole del titolare della discoteca, il quale si è messo a completa disposizione delle forze dell'ordine, offrendo anche le immagini delle telecamere del suo locale, anche se la violenza pare non sia avvenuta al Mascara o nelle sue vicinanze.

La 21enne avrebbe passato la serata con un conoscente, poi in discoteca ha conosciuto un ragazzo ed ha accettato il suo passaggio per tornare a casa. Sarebbe stato questo ragazzo, insieme a due o tre amici, ad approfittare della giovane, abbandonandola poi in strada a Bonferraro, una frazione di Sorgà.