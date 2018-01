Gli studenti di Villa Bartolomea e Castagnaro a Roma per incontrare i ministri Lotti e Madia

Insieme a 28 ragazzi delle scuole di Villa Bartolomea e Castagnaro e ai loro insegnanti l'On. Alessia Rotta del Pd ha trascorso un intero pomeriggio a Roma, incontrando il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia e il ministro dello Sport Luca Lotti. Con loro, oltre ai due sindaci del Consiglio comunale dei ragazzi, erano presenti anche i primi cittadini Andrea Tuzza e Andrea Trivellato.

«Abbiamo visitato Palazzo Vidoni, sede del ministero della Pubblica Amministrazione e la Camera dei Deputati. - ha spiegato l'On. Rotta - Con il ministro Lotti i ragazzi hanno parlato di strutture sportive, mentre con il ministro Madia gli insegnanti hanno discusso anche di rinnovo del contratto».

Per il sindaco di Villa Bartolomea c'è stato spazio anche per un positivo fuori programma: durante l'incontro ha avuto la notizia dello stanziamento di oltre 685 mila euro destinati dal Governo proprio alla scuola "Carlo Ederle", per un intervento di manutenzione e miglioramento.

A corredo della giornata romana, l'On. Rotta ha quindi dichairato: «Ringrazio i ministri per l'accoglienza e la disponibilità che hanno avuto e soprattutto ringrazio insegnanti e amministratori locali che con iniziative come queste aiutano i ragazzi a conoscere le istituzioni e a sentirle più vicine».