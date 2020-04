Strappa via la collanina d'oro alla vittima e scappa: fermato in stazione

Un giovane 22enne di origini marocchine è finito in manette nel primo pomeriggio di martedì, per mano della polizia di Stato.

Intorno alle 14, non lontano dalla stazione di Porta Vescovo, lo straniero si è rivolto ad un 49enne italiano per chiedergli un euro, ma ad un certo punto lo avrebbe strattonato e con violenza gli avrebbe strappato dal collo la catenina d'oro, per poi darsi alla fuga proprio in direzione dello scalo ferroviario.

La vittima però non si è persa d'animo e lo ha inseguito, avvisando nel frattempo la polizia, a cui ha fornito anche una descrizione del rapinatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sala operativa della Questura ha immediatamente allertato la Polizia Ferroviaria di Verona, che ha inviato una pattuglia nella stazione di Porta Vescovo dove, dopo averlo riconosciuto, ha bloccato lo straniero che aveva ancora la refurtiva addosso. L’arrestato era già conosciuto dal personale della Polfer per aver rubato nel mese di febbraio 2020, a bordo treno a San Bonifacio, il cellulare di una viaggiatrice e per aver partecipato ad una lite sempre allo scalo di Porta Vescovo, riportando ferite al volto.

Il suo arresto è stato convalidato con rito direttissimo e la refurtiva riconsegnata alla vittima.