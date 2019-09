Strappa via la collana dal collo di un'anziana: riconosciuto ed arrestato

Si sarebbe avvicinato ad un'anziana per chiederle del denaro, ma alla risposta negativa di questa le avrebbe afferrato il collo e le avrebbe strappato via la collana che indossava. Subito dopo P.A., 33enne tara tarantino già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe dato alla fuga.

Ricercato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona, l'uomo è stato rintracciato mercoledì intorno alle 11 all’interno di un parco, pochi minuti dopo la commissione del reato, ed è stato arrestato per rapina aggravata.

Il 33enne è stato scovato grazie ad un passante che, oltre ad essere intervenuto per primo in soccorso della vittima, ha allertato gli operatori del 113 fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore. Il testimone ha descritto un giovane di circa 30 anni, con i capelli legati e con cresta, con dei vistosi piercing al naso e ad un orecchio. Oltre a questo ha indicato, con dovizia di particolari, gli indumenti indossati dal fuggitivo

Così mentre una pattuglia si è recata in via Benedetti dove è avvenuta l'aggressione, per soccorrere la vittima, altre due Volanti hanno iniziato le ricerche in zona, l’una nei pressi di piazzale Scuro e l’altra verso via Golino, area indicata come direzione di fuga del rapinatore. Quest’ultimo è stato riconosciuto dai poliziotti mentre camminava, con passo svelto, proprio all’interno del Parco che si apre tra le due vie citate.

Notando che il ragazzo corrispondeva perfettamente alle descrizioni appena diramate, i poliziotti lo hanno bloccato e condotto presso gli uffici di lungadige Galtarossa.

L’anziana donna, un’88enne veronese che mercoledì mattina, intorno alle 10.45, stava passeggiando per strada con l’aiuto del proprio deambulatore, è stata ascoltata dagli agenti ed ha affermato di essere stata afferrata con forza dal suo aggressore, prima di essere bloccata e rapinata della collana che portava al collo, di considerevole valore.

Il monile in oro, che durante lo strappo si è spezzato, è stato in parte ritrovato dalla stessa vittima tra i propri indumenti mentre, la parte mancante asportata dall’arrestato, non è stata rinvenuta.

Il presunto autore della rapina, la cui identità è stata confermata anche dal testimone tramite riconoscimento fotografico, è stato trattenuto fino alla mattinata di giovedì in attesta del rito direttissimo. Dopo una notte trascorsa all’interno delle camere di sicurezza della Questura, P.A. è comparso davanti al giudice che, a seguito della convalida dell’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa dell’udienza, differita ad altra data.