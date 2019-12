"Strage di Santa Lucia" a Sommacampagna: il disastro aereo in località Poiane

Sarà celebrata domenica, presso la sala Consiliare del Comune di Sommacampagna, alle ore 10, la 24esima cerimonia di commemorazione del disastro aereo avvenuto in località Poiane di Sommacampagna il 13 dicembre 1995, in cui persero la vita 41 passeggeri e gli otto membri dell’equipaggio.

Erano le ore 19.53 quando il bimotore turboelica Antonov AN24 entrò sulla pista di decollo dell’Aeroporto di Verona-Villafranca diretto a Timisoara (Romania), ma alle 19.56 era sparito dagli schemi radar della torre di controllo e, non ottenendo alcuna risposta alle ripetute chiamate, il controllore di volo mise in allerta i vigili del fuoco per la ricerca del velivolo.

Furono le fiamme a far comprendere che il disastro si era già consumato e quando i soccorsi giunsero sul luogo, nel disperato tentativo di operare il salvataggio dei superstiti, compresero la tragica portata dell’evento. Al rito funebre partecipò anche il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che nell’occasione proclamò il lutto nazionale.

A distanza di 24 anni la "Associazione tra i familiari delle vittime del disastro aereo" ha deciso di conferire al commissario della polizia di Stato Rasi Andrea, che coordinò il personale in servizio all’"Ufficio di polizia di frontiera aerea" intervenuto sia nei soccorsi sia nella gestione dei contatti con i congiunti, una targa commemorativa «per l’indimenticabile calore umano e la sensibilità profuse». Dopo la cerimonia è stata programmata la celebrazione solenne presso la chiesa parrocchiale dell’Immacolata e di S. Andrea Apostolo.