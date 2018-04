A Verona stop ai trattamenti con fitosanitari nelle aree verdi pubbliche

Divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree verdi comunali, specialmente in quelle dove giocano i bambini, all’interno degli impianti sportivi, nei cortili di scuole e asili nido, nei parchi aperti al pubblico e nelle vicinanze di strutture sanitarie, orti comunali e aree cani.

Questo quanto stabilito dall’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Federico Sboarina, per la regolamentazione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree pubbliche frequentate da persone sensibili, come bambini e anziani. Le restrizioni hanno l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e ridurre l’inquinamento dell’ambiente, promuovendo il ricorso a mezzi alternativi di tipo meccanico, fisico o biologico.

Il provvedimento prevede alcune deroghe, motivate da valutazioni tecniche per specifici trattamenti, che dovranno essere comunicate tramite idonea cartellonistica. Gli interventi, in ogni caso, dovranno essere effettuati con strumenti tecnologici ed accorgimenti per il massimo controllo del flusso erogato e della quantità di principio attivo distribuito.

“Un’azione importante – spiega l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala – per tutelare e preservare il territorio ma anche tutte le persone che frequentano le aree verdi della nostra città, in particolar modo i bambini, che nei parchi giocano con la terra e tra l’erba, e gli anziani, che sono più sensibili. Esistono dei metodi alternativi, il cui uso, attraverso azioni mirate, può essere sostenuto e incoraggiato, non solo sul suolo pubblico ma anche su quello privato”.

“Un provvedimento che mira a sensibilizzare tutto il territorio affinchè diminuisca l’utilizzo dei prodotti chimici – afferma l’assessore ai Giardini Marco Padovani -. Proprio per favorire questo cambio di direzione l’Amministrazione comunale sta studiando un regolamento per la promozione di tecniche alternative, nell’ottica di arrivare all’eliminazione di tutti quei fitosanitari che possono rivelarsi nocivi per la salute della cittadinanza, degli animali e dell’ambiente”.