Si stende e dorme sul bus, poi cerca di scappare dalle forze dell'ordine

Dopo aver creato alcuni disagi su un mezzo pubblico, avrebbe cercato di sfuggire alle forze dell'ordine ed è finito in manette.

Era la mattinata di mercoledì quando l’autista di un autobus di linea ha attirato l’attenzione di una macchina della Polizia Locale che transitava vicino alla fermata di via Ungaretti, a San Bonifacio. Il conducente avrebbe fatto presenti agli agenti le difficoltà incontrate con un passeggero extracomunitario che, dopo essere salito, si sarebbe sdraiato sui sedili posteriori addormentandosi, non dando di fatto la possibilità ad altri passeggeri di sedersi.

Gli operatori allora sono saliti sul mezzo e hanno svegliato l'uomo, che da subito si sarebbe mostrato insofferente, rifiutandosi di consegnare i documenti o fornire le generalità, motivo per il quale è stato chiesto l’ausilio anche di una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

A quel punto lo straniero avrebbe cercato la fuga: in queste fasi concitate, una violenta gomitata avrebbe raggiunto la spalla di uno degli agenti, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Alla fine però l'uomo è stato arrestato: si trattava di un 38enne di origini marocchine, pregiudicato e con permesso di soggiorno scaduto, che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di San Bonifacio, in attesa dell'udienza con rito direttissimo.