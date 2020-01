Con un etto di cocaina alla stazione di Verona Porta Nuova, 25enne arrestato

Dodici ore consecutive di controlli straordinari sono stati eseguiti ieri, 30 gennaio, dalla polizia ferroviaria, grazie all'azione comune svolta simultaneamente nelle principali stazioni ferroviarie delle quattro province Verona, Vicenza, Trento e Bolzano di competenza del compartimento, nell'operazione nazionale «Stazioni Sicure».

Durante l'operazione, gli 80 agenti impiegati in 13 stazioni ferroviarie hanno identificato circa 400 persone, elevando alcune contravvenzioni. E grazie ai capillari controlli, nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, la Polfer ha arrestato un giovane marocchino di 25 anni, diretto a Trento, per detenzione ai fini di spaccio di oltre 100 grammi di cocaina, che è stata sottoposta a sequestro.

I controlli sono stati svolti in tutti i punti ritenuti più critici e nelle aree di maggiore affollamento, estendendoli in generale anche a bordo dei treni in fermata nel territorio. È stato inoltre monitorato costantemente il flusso dei viaggiatori in arrivo e in partenza, con controlli a campione su persone e bagagli, grazie al contributo dei cani antidroga della guardia di finanza di Vicenza e Bolzano e, per la prima volta in stazione a Verona, di Pico, il pastore tedesco della polizia locale.

Sempre nel corso dei servizi è stata sequestrata anche sostanza stupefacente cannabinoide per uso personale nei confronti di due persone che sono state segnalate al Prefetto per la conseguente sanzione amministrativa. Inoltre, sono state controllate complessivamente 240 valigie, al seguito o lasciate in custodia dai viaggiatori nel deposito bagagli di Verona. Ed alcune persone trovate ad elemosinare in forma molesta o a fare accattonaggio sono state allontanate dalle stazioni.