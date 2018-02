Sorpreso in stazione dai controlli della Finanza, spacciatore viene arrestato

Le numerose segnalazioni arrivate dalla cittadinanza indicavano la zona della stazione di San Bonifacio come un luogo di spaccio di droga, così la Compagnia della Guardia di Finanza di Soave ha deciso di dare vita ad alcuni controlli che hanno dato i loro frutti, portando all'arresto di una persona.

Grazie all'infallibile fiuto del cane antidroga Zack, membro della Compagnia di Villafranca, e al loro intuito investigatvo, nella giornata del 13 febbraio i Baschi Verdi hanno fermato nell'area indicata un uomo di nazionalità marocchina, con alle spalle precedenti specifici ed irregolare sul territorio italiano. Il nordafricano è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, già confezionato e pronto per lo spaccio.

Per lui sono quindi scattate le manette ed ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.