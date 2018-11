Fermato vicino alla stazione con dell'eroina divisa in dosi: arrestato

Un altro pusher è finito nella rete dei controlli dei carabinieri della stazione di San Bonifacio, che nella serata di lunedì hanno arrestato il 37enne italiano, residente a Roncà e pregiudicato per reati specifici, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto riferito dai militari, l'uomo si stava aggirando nei pressi dello scalo ferroviario del paese, quando è stato sottoposto ad un controllo e trovato in possesso di 12 grammi di eroina già suddivisa in dosi, probabilmente per la vendita successiva.

Ammanettato e condotto in caserma, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Nella mattinata di martedì il 37enne è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Veronam che ha convalidato il provvedimento e lo ha condannato alla pena, sospesa, di 8 mesi di reclusione ed alla multa di 800 euro.