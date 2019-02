Stazione di Porta Vescovo: trovati nascosti 10 stranieri in un carro merci

Probabilmente intendevano raggiungere il Nord Europa, i 10 stranieri trovati all'interno di un carro merci arrivato alla stazione di Porta Vescovo, a Verona, nella serata di giovedì.

Il treno era partito dalla Serbia e aveva Cuneo come destinazione, da dove si presume sarebbe poi stato smistato verso la parte settentrionale del continente. Erano circa le 20.30 quando il personale dello scalo ha udito degli strani rumori provenire dall'interno di un carro che trasportava alimenti, per la precisione cereali, ed ha deciso di avvisare la Polfer, sospettando che all'interno potesse esserci qualcuno.

Sul posto si sono così diretti, oltre agli uomini della Polizia ferroviaria, anche quelli delle Volanti della questura in supporto, i vigili del fuoco con due mezzi e il personale del 118. Dal treno sono stati aiutati ad uscire dieci uomini, tutti apparentemente giovani e di origine magrebina: 3 di loro sono stati portati al Pronto soccorso per aver accusato alcuni malori, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Tutti alla fine sono stati condotti negli uffici di lungadige Galtarossa, dove verranno fotosegnalati ed identificati: le forze dell'ordine cercheranno anche di capire come sia saliti sul convoglio e quale fosse la loro meta finale.