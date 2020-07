Minacce, lesioni e rapina nella stazione di Porta Vescovo. Due arresti

È stato grazie alla segnalazione di una donna che aveva parcheggiato la propria auto davanti alla stazione di Porta Vescovo che gli agenti della polizia di Verona sono riusciti ad intercettare ed arrestare due giovani marocchini per rapina aggravata in concorso, lesioni personali e minacce. Sono state due pattuglie della squadra Volanti, le quali stavano già pattugliando la zona di Porta Vescovo, a fermare i due di origine magrebina sui binari della stazione.

Dopo aver raccolto le testimonianze, i poliziotti hanno ricostruito così la dinamica dei fatti. I due maghrebini si sarebbero avvicinati inizialmente ad altri cittadini stranieri per offrire loro delle sostanze stupefacenti. Ricevuta risposta negativa, i due avrebbero derubato le vittime, portando via del tabacco che avevano appoggiato sulla panchina ed un telefono cellulare. I due rapinatori avrebbero anche intimato alle vittime di non muoversi, minacciandole con un coltello. Da questo fatto sarebbe nata una lite violenata, nel corso della quale i due aggressori avrebbero rincarato la dose, con un lancio di bastoni e di pietre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti hanno così arrestato i giovani marocchini, scoprendo poi che entrambi avevano a proprio carico dei precedenti penali e di polizia. I due arrestati, messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati portati nel carcere di Montorio dove hanno atteso, in stato di custodia cautelare, la convalida dell'arresto e il processo.

Questa mattina, 21 luglio, il Giudice ha convalidato gli arresti. Per uno dei due è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana.