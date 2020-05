Cerca di evitare il controllo in stazione, ma la fermano e trovano la marijuana

I carabinieri di Peri erano impegnati nei servizi di controllo disposti dalla compagnia di Caprino Veronese per arginare i contagi da Covid-19, quando hanno denunciato una 22enne di origini nigeriane, sorpresa con 10 grammi di marijuana alla stazione ferroviaria di Dolcè.

I militari si trovano nei pressi dello scalo per effettuare le verifiche sugli spostamenti dei residenti, quando hanno notato la ragazza, volto noto per essere ospite del locale centro di accoglienza straordinaria e per essere già stata sanzionata in precedenza dopo essere stata sorpresa in giro per il paese senza giustificato motivo.

Alla vista degli uomini in divisa che effettuavano i controlli, la 22enne ha cercato di evitarli senza avere successo. Alla richiesta di giustificazioni sulla sua presenza sul posto la giovane avrebbe fatto finta di non capire l'italiano e avrebbe iniziato anche a tremare nervosamente. Come detto in precedenza, i carabinieri avevano già fermato la ragazza e sapevano che era in grado di comprendere e parlare in italiano, quindi, insospettiti da tanta agitazione, hanno deciso di approfondire le verifiche.

Portata presso la caserma di Peri, la giovane straniera è stata sottoposta a perquisizione personale da parte di un carabiniere di sesso femminile della stazione di Caprino Veronese che ha rinvenuto, nascosto all’interno del reggiseno, un involucro in cellophane contenente marijuana, in merito alla quale la 22enne non ha saputo dare alcuna spiegazione.

I militari hanno ritenuto che la droga non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale, così dopo averla sequestra hanno denunciato la ragazza in stato di libertà alla Procura della Repubblica.